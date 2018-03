Linna veekeskuse plaani sekkus saladuslik investor

«Jah, minuga on ühendust võtnud erainvestor, kes on huvitatud Viljandisse spaaujula rajamisest, ning järgmise nädala hakul tuleb ta sellest minuga rääkima,» tõdes Viljandi linnapea Madis Timpson. Ta lisas, et investori nime ta avaldada ei saa, aga see ettevõte olevat Eesti spaaturul tuntud tegija. Spaaujula kohana on linnapea sõnul olnud põgusalt arutuse all järveäärne piirkond. Sakala andmetel käib jutt vana Vikerkaare restorani kinnistust.