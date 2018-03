Nädala nägu. Väljapaistja

Et neist neljast rahvasaadikust kandideeris Järva- ja Viljandimaa valimisringkonnas üksnes Hallemaa, pälvis Sakala veergudel tähelepanu tema. Olgu märgitud ka, et siinse ringkonna suuruselt järgmine kuluhüvitiste kasutaja oli mullu teine Keskerakonna liige Kersti Sarapuu, kel jäi maksimumsummast, mis oli 12 374 eurot 88 senti, puudu 167 eurot 94 senti.

Riigikogulaste kuluhüvitistega pole iseenesest midagi valesti. On täiesti ootuspärane, et rangelt tööga seotud väljaminekute eest tasub tööandja. Nende hüvitiste ümber olev kriitiline foon ei ole aga tekkinud tühja koha pealt, vaid selle on loonud osa parlamendiliikmed, kes on maksumaksja raha küsitavalt kasutanud.