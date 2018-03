Kui veerand sajandit tagasi võis ehk valitseda arvamus, et pärimusmuusika on midagi kuiva, igavat ja kaduma määratut, siis nüüdseks on Viljandi folgifestival selle seisukoha kindlalt kummutanud. Viimase kümnendi jooksul on festivali kõrval aidanud teavitustööd teha pärimusmuusika ait, mis läinud reedel esimest ümmargust sünnipäeva tähistas. Ikka lõbusalt, nagu sünnipäevale kohane. Ja ega Jalmar Vabarna ole Eesti ajaloos ka esimene mees, kes teistele valgetes naisteriietes komejanti teeb. Terve kadripäev on sellele pühendatud.