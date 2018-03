Jää on muutunud ohtlikult õhukeseks

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo nõunik Riivo Mölter rõhutab, et kevadilmadega on juhtunud, et hommikul piisavalt tugevaks hinnatud jääst vajub päeval kalamees läbi – jääolud võivad muutuda tundidega. Kuigi jalgsi liikumiseks peetakse turvaliseks 10 sentimeetri paksust jääkatet, ei pruugi see reegel kevadel enam kehtida. Jääle koguneb sulavesi, mis lisab koormust, ning soojenev vesi sulatab jääd altpoolt.