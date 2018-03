Künnipäevajooks on tänavu päev varem

Päev tavapärasest varem starditakse seetõttu, et 14. aprillil on Viljandi järve äärsel terviserajal kavas Kolme Tamme jooks ning pühapäeval, 15. aprillil selgitatakse Karksi-Nuias Viljandimaa maanteejooksumeistreid, põhjendavad korraldajad tehtud muudatust järvejooksu kodulehel .

Künnipäevajooks on ellu kutsutud selleks, et nii jooksjad kui kepikõndijad saaksid ühiselt teha ümber järve rajal treeningu. Rahvapärimuses on põllumees sel päeval välja võtnud kevadised töövahendid ja sättinud need algavaks hooajaks korda. Jooksjatel on sel päeval paras proovida kevadist sportlikku vormi ning uurida Viljandi järve ümbritseva raja olusid.