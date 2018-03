Maksuamet tuletab ettevõtetele meelde firmaautode deklareerimise korda

Aasta alguses muutus firmaautode erakasutuse maksustamine ettevõtjatele lihtsamaks ning paljudel juhtudel ka odavamaks. Ettevõtjal tuleb otsustada, kas sõiduauto erakasutus on lubatud või mitte ning erisoodustus maksustatakse juba auto võimsuse järgi. Kui tööandja sõiduautot ei ole võimalik kasutada erasõitudeks, tuleb tööandjal selle kohta maanteeameti registris märge teha ning tagada, et sellest kinni peetakse.

Veebruari maksudeklaratsioonide andmetel tasusid erisoodustust 6000 äriühingut. Samas peaaegu 7700 äriühingul oli jäänud veebruaris erisoodustus deklareerimata, kuigi maanteeameti registris polnud märget, et sõiduautot kasutatakse ainult ettevõtluses. Seetõttu on MTA-l kavas lähinädalatel saata nendele ettevõtetele meeldetuletus, et maanteeameti registris märgitaks ära õige sõiduauto kasutamise kord või deklareeritaks erisoodustus.

Samuti juhib maksuhaldur teavitustega tähelepanu nendele olukordadele, kus äriühingud on ettevõttele kuuluva sõiduauto ära müünud. MTA andmetel on eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses hakanud juriidilised isikud rohkem sõiduautosid võõrandama. Samas näitab analüüs, et osa äriühinguid on jätnud sõiduautode müügikäibe käibedeklaratsioonidel kajastamata. Et käibemaksuseaduse järgi on sõiduauto müük käibemaksuga maksustatav käive, on teavituse eesmärk tuletada meelde, et käive tuleb käibedeklaratsioonil deklareerida ning tasuda sellelt ka käibemaks.

Lisaks tuleb jälgida, et kui sõiduauto müüakse ettevõttega seotud isikule, näiteks juhatuse liikmele või temaga seotud teisele äriühingule, peab tehingu summa vastama ka turuväärtusele. Kui tehing on tehtud ettevõttega seotud füüsilise isikuga turuhinnast soodsamatel tingimustel, käsitletakse maksuseaduste alusel seda erisoodustusena, millelt tuleb deklareerida ja tasuda tulu- ja sotsiaalmaks. Kui tehing on tehtud ettevõttega seotud teise äriühinguga ja hind erineb turuväärtusest, maksustatakse tehingu hinna ja turuväärtuse vahe tulumaksuga.

MTA maksuauditi osakonna juhtiva maksuaudiitori Kaia Kollo sõnul ei tähenda teavituse saamine automaatselt, et oleks maksustamise tingimusi rikutud. «Meie eesmärk on nende teavituste abil tuletada ettevõtjatele muutunud korda meelde, et aasta esimeste kuude jooksul andmed paika saada. Kui näeme oma analüüsi põhjal, et meile jääb endiselt küsitavusi sõiduautodega tehtud tehingute või erisoodustuse deklareerimisel, pöördume hiljem vajaduse korral ettevõtja poole juba konkreetsemate küsimustega, et tema esitatud andmetest paremini aru saada ja vajaduse korral teda nõustada,» kõneles Kollo.