Vedaja soov tõsta kiirust toob muudatusi bussigraafikusse

Sakalale saadetud infoteates on kirjas, et muudatused on tingitud aktsiaseltsi Atko Bussiliinid ettepanekust suurendada liinide läbimise kiirust. Kõnealused uuendused sõidugraafikus puudutavad busside number 20, 21, 23, 36A, 58 ja 63 sõiduplaani.