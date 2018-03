Folk Auto asub toetama jalgpalliklubi

«Üpris kiiresti sai meile selgeks, et Viljandi jalgpallipoisid ja -tüdrukud väärivad meie tuge ning just nende abil teenib Folk Auto panus linnakogukonna huvisid kõige selgemalt. Tulevik on linna ja kogu maakonna üks tugevam spordijõud, kes on toonud iga päev liikuma sadu lapsi ja noori,» kõneles Simberg. Tema sõnul tegeleb Tulevik sõna otseses mõttes tulevikku vaatamisega, täpselt nagu Škodagi. Lisaks on kohaliku jalgpalliklubi kogukond aktiivne ning Viljandi linnale on sellise ühiskondliku veduri olemasolu suur õnn. «Meil on ainult hea meel, et saame nüüdsest olla osa sellest aktiivsest ja ühtehoidvast perest,» lausus Priit Simberg.