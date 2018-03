Viljandisse tuli mitu teatriauhinda

Lavastust ettevalmistava töötaja auhinna sai Ugala kunstnik-dekoraator Eve Komissarov, kelle juhendamisel on teater olnud juba aastaid tulevaste visuaaltehnoloogide praktikabaas. Komissarov on arendanud lavatagust professionaalsust, olnud usaldusisik ja nõuandja paljudele teatritöötajatele, sealhulgas just noortele. Eve Komissarov ütles, et visuaaltehnoloogia tudengite ja vilistlaste kõnedele ei jäta ta kunagi vastamata, olenemata kellaajast ja päevast.