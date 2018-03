Juhtkiri. Riigikogulaste pahupidi taskud

Eestlastena võiks meil olla oma riigi ja esindajate suhtes nii palju nõudlikkust, et me ei lepi sellega, kui mõni riigikogu liige käitub kuluhüvitisi kasutades küsitavalt, et mitte öelda ebaeetiliselt. Sellistel puhkudel ei tohiks kosta, et musti lambaid on igas karjas. Nende 101 mehe ja naise suhtes peaks latt olema kõrgel ja kui mõni neist selle alt läbi jookseb, peaks järgnema tugevam reaktsioon kui jõuetu õlakehitus.