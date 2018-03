Ujula vabanes sarikapärjast

Keskust ehitava aktsiaseltsi Eviko projektijuhi Taavi Miti selgituse kohaselt on järg sisetööde käes ja ehitusküsimused alles hakkavad keeruliseks minema. «Igasugused läbipääsusüsteemid, infoedastus, valved – kõik need asjad tuleb kokku viia,» ütles Mitt ning tõdes, et lõpuks huvitab haldajat, kuidas süsteeme jälgida ja hooldada.