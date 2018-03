Polisteameti muudab teenindussaalide lahtiolekuaegu

«Teeninduste lahtiolekuaegade muutmine tuleneb ühelt poolt sellest, et märtsikuuga lõpeb teenindussaalides tavapärasest mitu korda suurem tunglemine, mis oli valdavalt seotud peatatud sertifikaatide uuendamise vajadusega. Teisalt tingis selle asjaolu, et vabaneva pooliku päeva arvelt avaneb klienditeenindajatel võimalus sisemiseks infovahetuseks, koosolekute ja koolituste tegemiseks, arhiivide korrastamiseks, dokumentide hävitamiseks ja paljuks muuks kasulikuks, mis aitab meie spetsialistidel teha vastutusrikast tööd rõõmsalt ja professionaalselt,» kõneles Lõuna prefektuuri teenindustalituse juhataja Angela Kahar ameti pressiteenistuse vahendusel.

Kahar lisas, et teeninduste lahtiolekuaegu muutes ja lühendatud päeva välja valides võeti aluseks eeskätt teeninduste külastatavuse statistika. Sellest segus, et kõige populaarsem külastusaeg jääb peaaegu kõigis teenindustes päeva esimesse poolde. Pealelõunast alates hakkab inimeste arv märgatavalt kahanema.

Teenindustalituse juhataja loodab, et kõik külastajad leivad teeninduste lahtiolekuaegade sees endale sobiva aja vajaliku dokumendi taotlemiseks ning aja kokkuhoiu mõttes on kasulik see varem internetis broneerida. Ainukest kohustuslikku isikut tõendavat dokumenti ID-kaarti on võimalik taotleda ka elektroonselt e-teeninduses. Täpsem info on politsei veebilehel www.politsei.ee.