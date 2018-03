Liikudes kümnenda lõike suunas

Küllap nõustub praegune Viljandi linnavalitsus, et oma töö korraldamisel peaks kõik inimesed lähtuma ütluse originaalkujust. Iseasi, kas praktikas asjad nii ka välja kukuvad. Kahjuks jääb mulje, et nüüdne linnavalitsus pole võtnud endale aega mõõdistustööga rohkem vaeva näha. Ka mitte olukorras, kus ametisse on astunud «uus» linnavalitsus.

Praegu ametis olev võimuliit pole koosseisuliselt suurt muutunud. Abilinnapead ja mitu linnavalitsuse liiget on samad ning linnapea inimene, kes pidas eelmises koalitsioonis saadikurühma esimehe ametit. Ainus uus osaline on Keskerakond, kellele kuulub üks linnavalitsuse liikme koht.

Nii võiks eeldada, et peaaegu kolm aastat kestnud võimuliit tunneb oma tööd ja suudab sellevõrra paremini võimalikke takistustega arvestada. Paraku ei kipu viimase nelja kuu näited seda ootust kinnitama.

KUI LINNAVALITSUS tänavuse eelarve esimese variandi volikogu ette tõi, võisin ma tunda heameelt, et Krõllipesa lasteaia Mängupesa hoone renoveerimine oli selles sees, nagu ka Paalalinna koolimaja. Juba niinimetatud vana linnavalitsus oli seda ette valmistanud ning tundus, et lõpuks ometi saab Viljandi kauaoodatud töödega alustada. Kui midagi sellist juba eelarves on, siis järelikult seisab selle taga ju selge plaan, eks?

Vist siiski mitte. Juba vähem kui kuu aega pärast eelarve esimest lugemist teatati, et selline investeering ei ole tehtav. Vähemalt mitte 2018. aastal, sest planeerimistegevus venib oodatust pikemaks.

Kõigil juhtub ning liigoptimismi võib andeks anda, kui sellest õpitakse. Renoveerimise edasilükkumisega aitab leppida ka asjaolu, et see investeering plaanitakse ellu viia 2019. aastal ning tänavu võetakse ette Männimäe lasteaia soojustamine. On ju seegi hoone pikalt remonti oodanud.

Nii saigi teisel lugemisel eelarvesse kirjutatud selleks tegevuseks 800 000 eurot. Investeeringut toetasid kõik volinikud. Aga paari kuu möödudes sai ilmsiks asjaolu, et alguses planeeritud 800 000 asemel on selle hinnaks üle miljoni euro. Sellise eelarvemahu juures on see suur muutus.

Seega, 200 000 eurot tuleb leida millegi muu arvelt. Aga mille? Investeeringute reserv on 214 000 eurot ning sedagi kõigi investeerimistegevuste peale kokku.

TÄNAVUSE EELARVE teise lugemise eel andis linnavalitsus oma allasutustele korralduse vähendada nende majanduskulusid 2,5 protsendi ulatuses, mis aitas linnal säästa ligikaudu 180 000 eurot. Toogem välja, et see 2,5 protsenti ei tule mitte kõnniteede soolatamise või küttekulude arvelt, sest kinnisvara haldusamet on need ülesanded juba üle võtnud. See kokkuhoid tuleb muusikakooli pillide, põhikoolide õpikute ja muu arengutegevuse arvelt. Seega: mida me veel kärpima peame?

Eelarve teise lugemise eel sai opositsioon selge sõnumi, mida kindlasti ei kärbita: veekeskuse aktsiaseltsi tegevust. Viljandi linn maksab sellesse juriidilisse kehasse tänavu 175 000 eurot.