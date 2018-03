Puuetega inimesed saavad taotleda kodu kohandamise toetust

Viljandi linnavalitsuse saadetud teates on kirjas, et kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, kus inimesele on loodud tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised ümberehitused, näiteks kaldtee, platvormtõstuk ja nii edasi. Samuti puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale.