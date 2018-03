Viljandimaal nähti liikumas haiget karu

Esmapilgul kahtlustasid jahimehed kärntõbe, kuid see võib olla ka mõni muu nahahaigus. Pildilt on selgelt näha, et pruunkaru on oluliselt kaotanud nii karvkatet kui kehakaalu.

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) marutaudivastase vaktsineerimise projektijuhi Enel Niine sõnul võib tegu olla kärntõvega, kuid foto järgi on diagnoosi sisuliselt võimatu panna. «Ilmselgelt on tegu generaliseerunud nahahaigusega, aga algpõhjust võib vaid oletada, sest põhjuseid võib olla mitu,» selgitas Niin seltsi kodulehel ja lisas, et tegu võib olla nahaparasiidi, seenhaiguse või muu sellesarnasega. «Karul on ka oma sügeliste variant, aga lähiriikides see levinud ei ole,» lisas ta.