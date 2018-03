Veterinaaramet kutsub üles surnud veelindudest teada andma

Kevadine lindude ränne on kohe algamas ja seetõttu tuletab veterinaar- ja toiduamet inimestele meelde, et lindude gripi oht on Euroopas endiselt olemas. Erinevalt eelmisest aastast ei ole praeguse ohuprognoosi järgi plaanis rakendada kodulindude väljaspidamisele piiranguid. Soovituslik on rändeperioodil linde pidada ruumis, kuid kui linde peetakse väljas, peavad sööt ja jook olema katuse all, lindude pidamise ala katmine linnuvõrguga on soovituslik.