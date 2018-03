Minister Tarmo Tamm: kui Eesti tarbija peaks maksma toidu eest õiglast hinda, siis ei suudaks ta seda osta

Tarmo Tamm, teie ettekandes oli väga suur rõhk põllumajandustoetustel. Nentisite, et praegustest toetustest Eesti põllumeestele ei piisa ja selleks, et tagada Lääne-Euroopaga võrdsemad tingimused, peaksid toetused tõhusalt kerkima. Kui palju peaksid toetused tõusma?

Otsetoetuste tase selle perioodi lõpul on Euroopa Liidus keskmiselt 240 eurot hektari kohta aastas, Eesti jõuab 170 euroni. Seega vahe on päris märgatav. Sellega ei saa me kuidagi rahul olla ega nõustuda. Praegune valitsus teeb omalt poolt kõik, et võidelda põllumeestele välja võrdsemad tingimused. 2017. aastal eraldas valitsus üleminekutoetuseks 19,9 miljonit eurot ja ka järgmisel kolmel aastal makstakse üleminekutoetusi maksimaalse lubatud määra ulatuses. Tänavu kasvavad ka otsetoetused 10 miljoni euro võrra.