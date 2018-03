Direktorita Oja kool pingutab tegevuslubade nimel

Näiteks oli probleeme õppekava täitmisega, sest õppetegevus polnud korralikult dokumenteeritud. Kiita polnud ka õpetajate kvalifikatsioon, sest ainult ühel koolis töötavatest õpetajatest oli vajalik ettevalmistus. Lisaks õppis osa õpilasi teist korda kolmandas klassis ja vanematele oli lubatud, et kui saadakse teise kooliastme koolitusluba, võib nad viia üle viiendasse klassi. Haridusministeeriumile ei meeldinud veel tugiteenuste kättesaadavus ja palju muud.

Eelmisel nädalal kutsus Oja kool lapsevanemaid infotundi, et tutvustada Ingeri majas õppimise võimalusi. Viljandi valla Teatajas ilmunud artiklis märkis lapsevanemana alla kirjutanud Piret Anier, et kool taotleb aprillist haridus- ja teadusministeeriumilt sügiseks juurde teise kooliastme ehk septembrist saab kooliharidust kuni kuuenda klassini. Lisaks kutsus ta vaatama, kuidas toimib direktorita kool – seal on selle asemel koordinaator ning vastutusaladepõhine juhtimine.