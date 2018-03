Gümnasistid kaitsesid uurimust esimest korda viipekeeles

Üheteistkümnenda klassi õpilane Hrestana Vanasaun rääkis tõlgi vahendusel, et neljakesi seda uurimust tehes said nad kogemusi juba töö vormistamises. Seda läheb kindlasti vaja, kui nad soovivad ülikooli astuda. Kui vormiline pool välja jätta, saadi tema klassiõe Ann-Ornella Öpiku sõnul taas kord kinnitust, et kuuljatel pole vaja pilk-kontakti hoida.