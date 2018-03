Maanteeamet soovitab naastrehvide vahetamisega viivitada

Vane märkis, et Eesti klimaatilisi iseärasusi ja ilmaolude suurt erinevust eri piirkondades arvestades on tehtud suverehvidele ülemineku aeg paindlikuks. «Sõidukijuhile on antud otsustusõigus selle üle, kunas suverehvidega sõitma hakata. Riigi poolt ei kuulutata talviste tee- ja ilmaolude esinemist välja, sest eri piirkondades võivad ilmaolud olla väga erinevad,» sõnas Vane. «Arvestades tänaseid ilmaprognoose, ei pea naastrehvide vahetamisega kiirustama.»