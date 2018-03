Repliik. Unenäopäeviku teine tulemine

Eile hommikul võtsin riiulil oodanud kingituse ja tegin sellesse esimese sissekande, sest unenägudevaene aeg mu elus on asendunud taas seiklusterohke öise puhkusega ning leidsin, et imeilusa kujundusega märkmik on väärikas koht ulmeliste piltide talletamiseks.