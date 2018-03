Võrkpalliveteranid premeerisid end meistrikullaga

Tiiu Umal tõdes, et kuld ei tulnud lihtsalt ning meistritiitli nimel peab järjepidevalt trenni tegema. «Võrkpallitreeningud on hea põhjus õhtuti kodust välja tulla ja ennast liigutada. Samuti on see suurepärane võimalus ka seltskondlikuks tegevuseks. Kui treeningute viljaks on kuldne medal, saavad selle üle rõõmu tunda kõik treenigukaaslased,» kõneles Umal.