Muusikaosakond esitleb Pilliportaali

Veebilehe eesmärk on õpetada lapsi ja noori paremini pille tundma. Pilliportaal on mõeldud kasutamiseks nii üldhariduskooli muusikatunnis kui ka muusikakooli tundides, kus on vaja mitmesuguseid pille tundma õppida ning eelkõige on see mõeldud 10–16-aastastele lastele ja noortele.