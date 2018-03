Ajalooklassil on madal lagi ja mullast põrand

​Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valminud suurfilm «Seltsimees laps» on kahtlemata tähtis teos. Seda õige mitmel põhjusel. Esiteks kirjeldab see märgilist peatükki meie paljukannatanud rahva valusast minevikust. Vähemalt sama tähtis on aga tõik, et ajalootunni annab pisike Leelo Tungal. Armastatud kirjaniku lapsepõlvemälestustel põhinev linateos on oma ilus ja valus iga eestlase kohustuslik vaatamine.