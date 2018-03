Teise liiga meeskond murdus tugeva Legioni surve all

Avapoolajal püsis mäng kenasti tasakaalus, kuid kumbki meeskond ei suutnud palli vastaste väravasse toimetada. Teise poolaja alates tegid külalised vahetuse, mis otsustas mängu: Erik Tselenko asemel sekkus mängu Nigeeria kodakondne Temitayo Ogunleye Doherty. Kübaratrikini jõudmiseks kulus tal täpselt 19 minutit. Neljanda värava lõi 82. minutil Tuleviku puuri Paul Tšebluko.

Tuleviku duubelmeeskonna peatreener Kevin Paavo tunnistas klubi kodulehe vahendusel, et hästi mängitud avapoolaja järel kadus distsipliin ning võeti riske, mida ei suudetud kanda. «Tegime valesid otsuseid, kiirustasime ja see maksis kätte,» tõdes ta. «Esimese poolajaga jään väga rahule, aga teine ... Ütleme nii, et esimese poolaja võtame positiivsena kaasa, teisega istume klassiruumi maha ja hakkame õppima ning analüüsima.»

Vastaste poolel kübaratrikiga hiilanud Doherty kohta ütles Paavo, et hoolimata ründajale antud võimalustest on too kahtlemata väga kiire ja tehniline mängija.

Tuleviku duubli eest jooksis pühapäeval esimeseks poolajaks platsile Robert Taar, kes mängis viimati mullu mais Pärnu Vapruse vastu võõrsil 0:2 kaotatud kõrgliigamängu. See jäi tal juba nelja minuti järel vigastuse tõttu pooleli.