Repliik. Vahest sekkun ise?

Pimedal maanteel vänderdava purjus jalgratturi teelt kõrvaldamine kätkeb samuti ohte. See, kuidas ebakindel väntaja keelamisele reageerib, on üks asi, teine aga see, et temaga taieldes võib ise mõne läheneva auto trajektoorile sattuda. Samas võib julge pealesattuja otsustav tegutsemine niisugustel puhkudel hullema ära hoida, sest iga hetk on arvel.