Viljandis kõlas kaheksa maailmaesiettekannet

Laupäevasel laulupeo orkestripalade esitlusel Viljandi Kesklinna koolis ei kandnud palu ette professionaalid, vaid lapsed ja noored. Weidebaumi hinnangul oli see väga hea, sest kõik dirigendid, kes olid esitlust kuulama ja vaatama tulnud, nägid, kus on keerukused ja mis tuleb lihtsamalt välja, ning see mõistmine oli väga ehe.