Rahvas söögu heina

Ümberkorraldus olevat tehtud nende inimeste tõttu, kes jätavad auto terveks päevaks parkimisplatsile ootama. Aga kuhu peaksid bussiga teise linna sõitjad auto siis jätma, kui mitte kõige lähemale parkimisplatsile, kust on hea see õhtul tagasi saabudes võtta ja koju sõita? Kõik ei ela bussijaamast paarikümneminutise jalgsikäigu kaugusel.

Kuhu on bussijaama läheduses veel võimalik auto jätta? Centrumi-tagune parkla on keskuse klientide ja töötajate autosid täis, Uku keskuse tagusesse parklasse ehitatakse teadupärast kaubanduskeskuse laiendust ning turu parkla on raske pagasiga kõndijale võrdlemisi kaugel.

KAUBANDUSPINDA on Viljandis piisavalt, aga parkimiskohtade nappus kummitab vähemasti linnasüdames juba mõnda aega. Maainimene ei tule üldjuhul kodust linna enam bussiga, et sealt teisega edasi sõita (sageli pole selleks enam võimalustki, sest paljudes kohtades käib buss veel ainult kord või paar päevas), vaid ta mõtleb ratsionaalselt ja tuleb oma autoga. Sellisel juhul ta lausa peab (!) auto kuhugi päevaks või isegi pikemaks ajaks jätma. Aga veel kord: kuhu siis?

Niisiis on kõnealune keeld järjekordne kujukas näide selle kohta, kuidas korralduste jagajatele ei näi vähimatki korda minevat, kuidas inimesed, keda mingi ümberkorraldus puudutab, oma tekkiva mure lahendada saaksid. Või ongi selline korraldus tehtud nimme selleks, et inimesed harjuksid varakult bussijaama kõrval asuva parkimisvõimaluse kadumisega? Kuuldavasti tahetakse ju parkla kohale samuti rajada kaubanduskeskuse laiendus.

KELLELE ON vaja röögatuid kaubanduskeskusi ja nende laiendusi, kuhu võib lausa ära eksida, kuid kaubavalik on neis paraku peaaegu ühesugune? Rahva rahakott aga jääb üha kõhnemaks ning suure osa müügiajast longib kaubanduskeskuste müügisaalides ainult mõni üksik igavlev «silmade söötja», nagu rahvasuu on hakanud tühja ostukorviga ringi kõndijaid nimetama. Seevastu parkimisplatsid on linnasüdames äärmiselt vajalikud. Ja mitte üksnes kohtadena, kuhu ostlejad oma sõiduki pooleks tunniks jätavad. Seda tasuks linnasüdame üle otsustajatel meeles pidada.