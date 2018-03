Laulupeo orkestrimuusikat esitleti Viljandis

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum rõõmustas, et sai just oma kodulinnas osa kaheksa teose maailmaesiettekandest.

Weidebaum võrdles laulu- ja tantsupeo ettevalmistamist lugude jutustamisega. Kõik tantsujuhid, koorijuhid ja orkestrijuhid kujutavad oma peas ette, milline üks lugu peab olema ja kus see kavas asetseb, kuid teised kuulevad ja näevad seda alles ettekandel.

Weidebaumi sõnul on tervikpildi saamiseks taolised esitlused väga olulised, sest siis saab juba ette kujutada, mis lauluväljakul tegelikult toimuma hakkab.

«Panin päris mitme loo puhul silmad kinni ja kujutasin ette, kuidas see laulukaare alt kõlab ning kui see läbi saab, mida siis väljak selle peale kostab.» Eriti sügava mulje jättis talle Ardo Ran Varrese teos koondorkestrile.

Noortele heliloojatele on antud võimalus laulupeomuusikat kirjutada ja kogu muusika, mis orkestrid suvel laulupeol ette kannavad, on värske ja võimas. On päris uudisloomingut, aga võib kuulda ka juba tuntud lugude seadeid. Tõnis Kõrvitsa kirjutatud popurrii on nagu kohtumine vana tuttavaga, meloodiakäigud on äratuntavad, aga need on väga võimsalt kokku seatud.

Laupäevasel esitlusel Kesklinna koolis kandsid palad ette mitte professionaalid, vaid lapsed ja noored. Weidebaumi hinnangul oli see väga hea, sest kõik dirigendid, kes olid esitlust kuulamas ja pealtvaatamas, nägid, kus on keerukused ja mis tuleb lihtsamalt välja, ning see mõistmine oli väga ehe.

Laupäeval esinenud noored olid lühikese ajaga ära teinud väga suure töö ja need palad selgeks õppinud. Kõigil teistel orkestritel see töö alles algab. 15 kuud on jäänud, et lood laulupeoks selgeks saada.

Orkestrimuusika uudisteoseid esitasid Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP), Viljandi muusikakooli puhkpilliorkester, Lasnamäe muusikakooli sümfooniaorkester, Tallinna muusikakooli sümfooniaorkester, Nõmme muusikakooli sümfooniaorkester ja Viljandi Noorte Sümfooniaorkester.

Orkestrirepertuaari palasid juhatasid XXVII laulupeo dirigendid Bert Langeler, Tarmo Kivisilla, Peeter Saan, Peeter Änilane, Hando Põldmäe, Riivo Jõgi, Jüri-Ruut Kangur ja Kaspar Mänd.

Laupäevane seminar andis tegijaile tervikpildi laulupeo orkestrimuusika kavast. Samasuguse tervikpildi saavad laulupeokorraldajad 6. mail Estonia kontserdisaalis, kuhu kogunevad kooride dirigendid laulupeo koorimuusika esitlusele.