Kerkiv elementmajade tööstus toob poisid Soomest koju tagasi

Ettevõtmist veab Toomas Aavasalu koos oma pojaga. Tema osaühing Finest Wood on seni tegutsenud Soomes. «Poisid on Soome firmades saanud elementmajade tootmise karastuse ja koolituse ning tahavad Eestisse tagasi tulla. Nii me mõned aastad tagasi asusime vedama projekti «Võhma poisid koju tagasi»,» rääkis Aavasalu.

Ettevõtja rõhutas, et seega on projekt poolsotsiaalne. Toetust oma ettevõtmisele loodab ta saada Võrtsjärve Leaderi meetmest, põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametist ning torustike ühendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt. Investeeringu kogusuurus on 700 000 eurot. Esialgse plaani kohaselt on selleks kavas võtta 500 000 eurot pangalaenu. Eelprojekt on valmis ja linnalt kesklinnas heas kohas maagi saadud. Krunt kuulub riigile.