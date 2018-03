Korstnast tulev suits teeb rohkem kahju, kui oskame arvata

​Viljandis mõõdetakse mai lõpuni välisõhu kvaliteeti. Tulemused pole just rõõmustavad. Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi juhtimise osakonna andmeanalüüsi grupi juhataja Marek Maasikmets ütleb, et kui Hiinas mõõdetakse kuupmeetris õhus peenosakesi 200-300 mikrogrammi, ületab see rahvusvaheliselt uudisekünnise. Meil mõõdetud 150 mikrogrammi, mis on juba väga alarmeeriv, ei ärata isegi tähelepanu.