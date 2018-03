Külmuvate torudega majad jäävad kevadeks veeta

«See on Veevärgi vara ning me tahame, et see kulu meile hüvitataks,» selgitas Viljandi Veevärgi juhataja Toomas Porro. Arvesti hind on ligi 70 eurot ning sellele võib lisanduda 20 eurot, mis kasseeritakse veeühenduse sulgemise või avamise eest.

Porro selgitas, et Veevärk arvab rikutuks kõik arvestid, mille logifail näitab, et see on olnud madalamal temperatuuril kui kaks soojakraadi. Enamasti leitakse need arvestid aga jää seest. «Meie hinnangul on siis arvesti hermeetilisus rikutud ja see ei näita enam õigeid andmeid,» rääkis Porro. Majaomanikul on võimalik seda ka protestida ning sel juhul saadetakse arvesti Taanis asuvasse tootjatehasesse, kus tehtav ekspertiis ütleb, kas aparaat on töökorras.