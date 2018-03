Filmiarvustus. Põnevus või arutu rapsimine?

Esimesed «Tomb Raideri» filmid valmisid muide aastatel 2001 ja 2003 ning nendes oli Lara Croft juba tõsine tegija. Seksikat seiklejat kehastas siis Angelina Jolie. Värskes filmis on kangelase roll täita noorukesel Oscari võitjal Alicia Vikanderil. Ilu on vaataja silmades, aga minu meelest on see skandinaavia päritolu neiu Lara Croftina märksa sümpaatsem ja inimlikum.