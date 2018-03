Tõeline naine, kes upub oma rollidesse

On ilmselge, et ühise elukutse esindajad toovad töö koju kaasa ning arutamist jagub ka hilisteks õhtutundideks. Nõu siiski Meriste mehelt ei küsivat. «Pigem olen mina see uurija, kui on vaja näha naise vaatenurka mõnele teemale,» nendib Tammearu ning kinnitab, et tema abikaasa on üks kõva töötegija. «Ta võtab kõiki oma osasid maru tõsiselt. Õnneks on tal olnud ka suuremaid ja tõsisemaid asju, nagu «Triumfikaar», «Anna Karenina», «Onu Vanja» või «Niskamäe kired». Lady Torrence’i rollis ta aga ikka lausa sees elanud. See on talle väga oluline. Ka lavastaja Ingomar Vihmar kiitis, et Triinuga on väga hea koos töötada.»