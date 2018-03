Nädala foto. Salongist läbi

Käest kätte käivate asjadega võib lihtsasti juhtuda, et ajahammas pureb neid valusamalt kui ühe peremehe valduses püsivat vara. Võtame või Sakala sõbra tiitliga kaasas käiva rändskulptuuri «Lehelugeja». Päris kindlasti pole ükski kuju hoidjatest seda konserviavajana või raamaturiiuli toestusena kasutanud, ometi on see aastate jooksul isegi pooleks läinud – siis on see küll korralikult kokku liimitud.