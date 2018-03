Juhtkiri. Ilmselt mitte viimane kord

Tõsi, leidub hulk teaduslikke uuringuid ja analüüse, mis ütlevad, et kaks korda aastas kellaosuti liigutamine mõjutab meid rohkem, kui võiks arvata. Arstkond on järjest selgemalt seda meelt, et kellakeeramise järel tekkiva kehvema enesetunde juttude taga pole mitte platseeboefekt, vaid see kurnabki meie organismi. Samuti on fakt, et põhjused, miks niisugune tegevus kunagi välja mõeldi ja seadustega sätestati, ammu ära langenud.