Turvatöötaja võttis kinni veoautovarga

Kohale sõitnud turvatöötaja märkas, et ühe auto mootor on tööle pandud. «Valgustasin taskulambiga auto kabiini ning selle peale hüppas sealt välja üks mees ja jooksis minema,» kirjeldas turvatöötaja juhtunut. Ta läks auto juurde ja seiskas selle mootori. Ta märkas, et ukseklaas oli mõrane, seda oli üritatud lõhkuda.