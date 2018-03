Mart Raudsaar: püsilugeja muutub üha olulisemaks

Nimelt leiab Raudsaar, et reklaamitulu vähendamine suurendab tellijate tähtsust ja paneb väljaandeid rohkem kvaliteedile rõhuma.

Mart Raudsaar, üsna sageli räägitakse, et ajakirjanduse tulevik võib peituda suuresti kohalikes lehtedes, sest nende side oma lugejaskonnaga on tugevam. Kas vaidlete sellele vastu või kirjutate alla?

Ma ei vaidle kindlasti vastu, sest kui ma vaatan, mis on toimunud Euroopas, näen, et kohalikke lehti on tulnud juurde. Näiteks Norras. Ja mitte digitaalsena, vaid lausa paberil.