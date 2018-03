Elektrilevi taotleb võrgutasu langust

Soodsat mõju on hinnale avaldanud ka peakaitsme suurusest sõltuv püsitasu ehk möödunud aastast muutunud hinnakujundus. «Viimase aasta jooksul on loobutud kolmest protsendist kasutult seisnud võrguvõimsusest ja lõpetatud enam kui 1000 võrgulepingut kohtades, kus elektrit ei tarbitud. Tänu sellel ei pea Elektrilevi enam ülal hoidma ja uuendama kasutuna seisnud võrguressurssi. Seega on püsitasu juba praegu andnud võrguteenuse tarbijatele tervikuna kasuliku efekti,» selgitas Elektrilevi äriarenduse valdkonna juht Priit Treial.