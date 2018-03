Cleveroni roboteid on kopeerinud juba kaks Hiina ettevõtet

Cleveroni arendusjuht ja asutaja Arno Kütt rääkis, et hiinlaste patendid tuleb ümber lükata. «Praegu me veel Hiinas müügitööd teha ei saa, vaid peame patendid enne ümber lükkama,» nentis Kütt. Tema sõnul kätkeb see endas laialdasi juriidilisi toiminguid: patentidega tegelevad ettevõtte juristid, kuid abiks on ka Hiina juristid.