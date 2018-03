Talituse juht: narkokurjategija pole enam kuldketiga rets

Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juhi Kristjan Tommingase hinnangul on Viljandi Lõuna-Eestis Tartu järel suuruselt teine narkootikumide tõmbekeskus, kuid siinne eripära on läbi aegade olnud see, et inimesed teavad üksteist väga hästi ja kursis ollakse ka ümberringi aset leidvate toimetustega.