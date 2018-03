Soodsa talve järel rikub põllujää maaharija meelt

Oilseedsi agronoom Teele Vaarak jäi positiivseks, öeldes, et see ei pruugi veel halvimat tähendada ning kõik oleneb sellest, kui pikalt jää kestab ja kas seal all on talivili. «Kui ei ole, siis pole hullu, kui kiirelt kevadet teeb ja põld ära kuivab,» lausus ta, ent tõdes, et pikapeale võib see taliviljale siiski liiga teha.

«Kui jää on pikalt peal, on taimik hävinenud,» selgitas Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppetalu juhataja Riho Kala ning rääkis, et tegelikult ei päästa ka see, kui nüüd sula tuleks ja jää veeks muutuks. «See tähendab, et vesi jääb põllule ja taimik kaob ikkagi,» sõnas ta ja rääkis, et nii või naa pole põlde kattev jää hea. «Ja teda on ju päris suured laigud peale tõmmanud.»