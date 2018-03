Juhtkiri. Pilves kameeleonid

See kõik ei tähenda aga, et narkomaaniat Viljandis poleks. Politsei pidas alles möödunud kuul kinni jõugu, kelle valdusest leiti ligi pool kilo kokaiini – kanepist ja amfetamiinist mitu korda kallimat mõnuainet, mille järele on, nagu selgub, hinnast hoolimata märkimisväärne nõudlus. Tänases lehes ütleb Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juht Kristjan Tommingas, et üldine suundumus ongi sinnapoole, et kunagine niinimetatud eliidi aine levib üha laiemalt.