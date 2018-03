Muuseumis näeb 140-aastase Sakala lugu

Näituse avamisel loetles muuseumi direktor Jaak Pihlak ohtralt ajalehti, mida Viljandis aegade jooksul on välja antud, ent püsima on neist jäänud üksnes Sakala. Tänutäheks koostöö eest andis ta Sakala peatoimetajale Hans Värele muuseumi viimase väljaande, kooliõpilaste lugudest koostatud raamatu «Muretust maailmast».

Sõbralt sõbrale

Näituse avamisel viibisid ka Raimo Ronimois, kes oli mullu pälvinud Sakala sõbra tiitli maanteeameti reformi tagamaade avamise eest, ja tänavu 14. veebruaril Sakala sõbraks valitud abilinnapea Kalvi Märtin. Tiitliga käib kaasas rändskulptuur «Lehelugeja», mis ühe sõbra käest teise kätte rändas.

Raimo Ronimois sõnas kuju edasi andes, et inimestel on Sakalast kõigil ilmumisaegadel mingit moodi kasu olnud. Ühest ja samast sündmusest võib maalida väga erinevaid kujutluspilte ja ühekülgse info puhul võib lugejal jääda sootuks vale mulje. Sakala sõbra tiitli saamist meenutades mainis ta, et see oli tulnud avameelse info jagamise eest, ning oletas skulptuuri Kalvi Märtinile üle andes, et too on samasuguse teoga hakkama saanud.

Kalvi Märtin tänas tunnustuse eest ja soovis Sakalale pikka iga, kerget sulge ja julgeid sõnavõtte ning lisas, et kui tema suudab Salala sõbrana soovitu täitumisel abiks olla, on tal väga hea meel.

Maakonnast välja

Linnapea Madis Timpson toonitas näituse avamisel, et poliitik ei tohi ajakirjandusele kingitusi teha, ja tõi pidulikule sündmusele lihtsad valged roosid. Timpson nentis, et tal on Sakalaga olnud tore koostöö, ehkki mõnikord on esitatud küsimusi, mis talle ei meeldi. «Olen vastanud ausalt. Võib-olla mõnikord ei oleks seda pidanud tegema, aga noh ...» lausus ta ja lisas, et koostöö võiks niimoodi ka jätkuda.

Sakala vastutav väljaandja Margus Mets kinnitas näituse avamisel, et ehkki Sakala on maakonnaleht, on see olnud kogu ilmumisaja vältel suurem, kui üksnes Viljandimaa häälekandja. Väite kinnituseks tõi ta fakti, et ühtki teist maakonnalehte pole saatnud ajakirjandusauhindade jagamisel nii suur edu. Suur roll on Sakalal olnud Pärnu Postimehe kõrval ka uuenduste katsetamises. Peamiselt puudutab see veebilahendusi. Alles hiljem, kui on selgunud, et lahendused töötavad, on need võetud kasutusele teistes lehtedes, kaasa arvatud Postimehes.

Näitusel saab vaadata filmi, võib avastada toimetusega seotud üllatavaid eksponaate, kirjutada lehele kommentaari ning mängida Sakala lugu jutustavat hiigelsuurt lauamängu.