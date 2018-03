Magus Mõte kutsub kodulinna heaks «kõkutama», aga võib ka «jokutada»

Magus Mõte selgitab läkitatud üleskutses, et «Kõkuta» ehk «Kõnni ja kummarda» on aktsioon, mis on innustust saanud 2016. aastal Rootsis loodud spordialast plogging, mis tähendab jooksmist ja samal ajal prügi korjamist enda läbitud rajalt. Et treening sisaldab lisaks jooksmisele ja kõndimisele palju kummardusi ja kükke, pakub see tööd paljudele lihastele ning lisaks korralikule trennile saavad boonusena puhtaks tänavad ja jooksurajad.

Aktsiooni ellukutsuja Jaana Hinno selgitas, et tema käib koeraga kaks korda päevas jalutamas, aga prügi linnatänavatelt ei taha tema korjeringidest hoolimata kaduda. «Mõtlesin, et oleks ju vahva, kui teised ka käed külge paneksid. Ega ma varem teadnud, et tegemist on spordialaga, mind lihtsalt häiris prügi tänavatel ja koer vajas jalutamist nii ehk naa. Nii ma siis tassisin korjatud prügi lähimatesse prügikastidesse ja vahel, kui meeles oli, võtsin kodust prügikoti kaasa,» selgitas ettevõtmise idee algataja.

Seda, et Rootsis peetakse samasugust tegevust suisa spordialaks, sai Jaana Hinno oma sõnul teada alles mõni kuu tagasi. «Meie aktsioon sai nime «Kõnni ja kummarda» ehk «Kõkuta!», sest ma ise armastan kõndimist rohkem kui jooksmist, aga kes soovib, see võib »kõkutamise« asemel ka «jokutada», see tähendab siis joosta ja kummardada,» selgitas ta.

Aktsioon Viljandi linnatänavatel saab teoks 15. aprillil kella 12–15. Sellel on oodatud osalema kõik huvilised ning jalutama või jooksma minnes tuleks kaasa võtta kilekott ja puhastada endale sobiv rada. Kõik, kes aktsioonist osa võtavad ja sellest ka avalikult pilte jagavad, kasutades teemaviiteid #kõnnijakummarda, #kõkutame ja #magusmõte, osalevad vahvate auhindade loosimises.

Loosimine on 15. aprilli õhtul ja võitjad kuulutatakse välja nii Magusa Mõtte kui ürituse «Kõnni ja kummarda» lehtedel Facebookis.

«Kõige suurem auhind on puhas keskkond ja mõnus füüsiline tegevus värskes õhus,» lisas Jaana Hinno.