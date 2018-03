Meistrid selguvad tänavu Karksi-Nuias

Nagu ütles klubi president Tarmo Talu, võtsid nad tiitlivõistluste korraldamise enda kanda meelsasti. Tema sõnul on klubi tegutsenud 2014. aasta kevadest ning enamik selle liikmeid on Mulgi valla lauatennise harrastajad. «Meie seas on küll ka teiste spordialade tegijaid, aga praegu on, jah, ülekaalus lauatennisemängijad,» kinnitas ta.

Talu nentis, et Kitzbergi gümnaasiumi spordisaali ja kogu sealse kompleksi uuendamisega on loodud Karksi-Nuia suurepärased sportimisvõimalused ning üks ees ootava lauatenniseturniiri sinna toomise eesmärke ongi nende võimaluste tutvustamine maakonna teiste piirkondade esindajatele. Samuti soovib klubi tutvustada kohalikule kogukonnale lauatennise mängimise võimalusi.

«Saime toetajate abiga soetada senisele seitsmele mängulauale veel kaks lisaks. Üheksast lauast maakonna meistrivõistlusteks piisab,» kõneles Talu ning avaldas tänu ettevõtetele, kes lisaks inventari soetamiseks raha andmisele on aidanud katta ka meistrivõistluste korraldusega seotud kulusid.

Viljandimaa suurima lauatenniseklubi Sakala juhatuse liige Peeter Allikoja tunnustas Karksi kandi meeste otsust turniiri korraldamine ette võtta. «Mõistagi oleme neile toeks, aga on suur rõõm, kui ala kandepind laieneb. Praeguses Mulgi vallas on ju ka Mõisaküla, mis aastate eest oli üks Eesti tugevamaid lauatennisepiirkondi,» kõneles ta ning lisas, et loodetavasti kasvab nüüd kiiresti ka Mulgi valla noorte huvi lauatennise vastu.

Tarmo Talu nentis, et maakonna meistrivõistluste korraldamisel loodab Karksi Jõud Sakala klubi meeste kõrval ka Suure-Jaani SK Lehola 2005 esindajate abile.