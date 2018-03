Pühapäeval suusatatakse Heino Bergmanni mälestusvõistlusel

Heino Bergmann oli Holstre-Polli spordibaasi rajaja ja teenekas Eesti treener. Ees ootav mõõduvõtt on ühtlasi Viljandimaa meistrivõistluste kolmas etapp ning päeva kavas on ühisstardiga klassikalises sõidutehnikas distantsid, mis oludest sõltuvalt on 2–7,5 kilomeetrit. Traditsiooniliselt on Heino Bergmanni mälestusvõistlustel erinevate vanuseklasside arvestust tavapärasest enam, see algab kümneaastastest poistest ja tüdrukutest ning ulatub seeniorideni gruppideni.