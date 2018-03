Repliik. Vaht ja teod

Arvasin toona ja arvan nüüd: see kõik on tühipaljas jutuvaht. Linnavalitsus moodustatakse inimestest, keda omakeskis hinnatakse kõige kõrgemalt, ning sel moel langetatavad otsused kõnelevad iseenda eest. Punkt.

Umbes samadel põhjustel meeldiks mulle juba puhtmärgiliselt, kui taevas alla ei sajaks ja Kaja Kallasest saakski Reformierakonna esimees. Siis oleks meil lõpuks ka nii-öelda põhierakondade esimeeste tasandil tegudega tõestatud, et naispoliitikutel ei ole klaaslage ees. Seni on saadud veeretada üksnes juttu, et «Oi ei, kindlasti ei ole. Kahtlemata ...»