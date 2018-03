Kurjamid kaevandasid omavalitsuste liidu serveriga krüptoraha

Riigi infosüsteemi ameti infoturbeintsidentide käsitlemise osakond CERT andis tema jutu järgi omavalitsusele teada, et võrguliiklus tasub üle vaadata. Peamiselt ilmnevadki sellised probleemid Kaupo Kase sõnade kohaselt vanade veebilehtedega. «Muuseum on juba pikalt teadnud, et kodulehega peab midagi ette võtma, aga asi on jäänud raha taha.»