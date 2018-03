Noor disainer paneb neidudele südamele mitte olla iluasjake

«Kollektsiooni pealkiri tuleneb sellest, et noored tihtipeale leiavad, et kõige kergem viis raha saada on leida endale see sugar daddy – olla nii-öelda iluasjake, kellele antakse raha,» rääkis Mairo Seire töö sügavamast mõttest ja pani noortele südamele oma unistuste elluviimise nimel vaeva näha.